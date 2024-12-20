شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تنتظر جلسة جروس للاتفاق على صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر لجنة الكرة بالزمالك، تحديد جلسة مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق للاتفاق على خريطة صفقات الانتقالات الشتوية المقبلة،خاصة أن موعد الميركاتو على الأبواب وترغب الإدارة في حسم هذا الملف على وجه السرعة.

وتعلم لجنة الكرة بالزمالك ضيق الوقت خاصة أن جروس تولى تدريب الفريق منذ أيام قليلة،ولم يضع يده على النواقص في الفريق، ولكنها قى ذات الوقت ترغب في حسم الملف بعد تلقيها العديد من الترشيحات للاعبين سواء داخل مصر أو خارجها.

ووعد جروس إدارة نادى الزمالك بعقد الجلسة في أقرب وقت ولكنه يرغب في التركيز بالمرحلة الحالية،وعدم خسارة أي نقطة في جدول مباريات الفريق الأبيض المزدحم خاصة أنه مقبل على مباراة مهمة يوم الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري.