شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2008 يطلب برنامجا مكثفا استعدادًا لأمم أفريقيا بعد تحديد موعدها والان مع تفاصيل الخبر

طالب الجهاز الفني لمنتخب مصر، مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، من اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بوضع برنامج إعداد مكيف لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل 2025.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد البطولة، حيث ستُقام المباراة الافتتاحية يوم الأحد 30 مارس، بينما تُلعب المباراة النهائية يوم السبت 19 أبريل. ويشارك المنتخب المصري ضمن المنتخبات المتأهلة، في سعيه لتحقيق إنجاز جديد لهذه الفئة العمرية.

أكد الجهاز الفني للمنتخب ضرورة وضع خطة إعداد خاصة تأخذ في الاعتبار توقيت البطولة وأجواء المنافسة في المغرب.

تُعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا فرصة ذهبية للاعبين الشباب لاكتساب خبرات دولية والمنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، مما يرفع سقف الطموحات للفريق الوطني والجهاز الفني.

مع اقتراب موعد البطولة، يأمل المنتخب المصري أن يحصل على الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج الإعدادي المقترح، لضمان تمثيل مشرف يليق بسمعة كرة القدم المصرية.