شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد الشناوي وعمر كمال وبيرسي تاو في مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مران الأهلي اليوم ،الجمعة، على ملاعب النادي بمدينة نصر مشاركة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق حسب تأكيدات مسئولو القلعة الحمراء الذين أكدوا أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مران أمس الأول، الأربعاء، جاءت نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرض لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد، وسينتظم في مران اليوم ، ونفى مسئولو القلعة الحمراء حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.



ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها السادسة من مساء بعد غد ، الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

كما سينتظم في مران الفريق اليوم ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد غيابه عن مران اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، وتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق اليوم.

على الصعيد ذاته ، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي أن محمد الشناوي سينتظم هو الأخر في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة البسيطة التي تعرض لها في مران أمس الأول وكانت عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، والتي تزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.