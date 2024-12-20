شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يواجه البنك الأهلى بحثا عن الفوز الأول بدورى nile الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات متباينة، حيث تلقى مودرن سبورت هزيمة قاسية أمام سيراميكا برباعية في الجولة الماضية، فيما حقق البنك الأهلى تعادلا مهما أمام الأهلى في نفس الجولة.

يسعى الفرنسي الجديد فرانك دوماس المدير الفني الجديد لمودرن سبورت، إلى تحقيق الفوز في بداية مشواره مع الفريق خلفا للراحل طلعت يوسف، وحرس الفرنسي على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم على استعادة التوازن الذى فقده الفريق مع بداية هذا الموسم، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل خطف الفوز الأول، محذرا من انتفاضة البنك الأهلى الذى بدأها بالتعادل مع الأهلى واكتساح سيراميكا في كأس الرابطة.

يحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، يتسلح طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى، بمعنويات اللاعبين العالية بعد تحسن الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة والتي بدأها بالتعادل مع الاهلى ثم الفوز الكبير أمام سيراميكا، وشدد طارق مصطفى على ضرورة الاستمرار على هذا الأداء لتحقيق أول فوز في الدورى هذا الموسم.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو البنك الأهلى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.