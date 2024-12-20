شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يخوض تدريبات الكرة ويعود لمباريات سيراميكا في فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شكرى، ظهير أيسر فريق سيراميكا، التدريبات الفردية بالكرة بعيدا عن تدريبات الفريق الجماعية، في إطار مشوار التعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

وأجرى محمد شكرى عملية الرباط الصليبى في 24 مايو الماضى، في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.



محمد شكرى

وخاض محمد شكرى تدريبات فى الملعب بعيد عن الكرة والتى يخوضها قبل الدخول بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية دون التحامات ثم خوض التدريبات بشكل كامل وطبيعى.



شكرى

ويرفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعجال في الاستعانة باللاعب من أجل تعافيه بشكل كامل قبل عودته للمباريات خاصة في ظل تواجد عبد الرحمن بودى وحسين السيد في نفس مركزه.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.