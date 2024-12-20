الامارات | الظفرة يواجه حتا سعياً لصدارة دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق دبا ضيفه الفجيرة عند الساعة 4:45 مساء اليوم، بينما يستضيف استاد حمدان بن راشد بنادي حتا مواجهة حتا مع الظفرة، وذلك في مباراتين مؤجلتين من الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى قبل أن تستريح الأندية في فترة التوقف الحالية تزامناً مع إقامة منافسات «خليجي 26».

وتتميز مباراتا اليوم بالأهمية الكبيرة، كونهما تجمعان فرقاً جماهيرية وتتنافس على الصعود، ويمكن لنتيجتَي المباراتين التأثير في صدارة ترتيب الدوري التي يحتلها فريق العربي برصيد 22 نقطة، يليه الظفرة 20 نقطة، ثم دبا 19 نقطة، ثم يأتي يونايتد والإمارات ولكل منهما 14 نقطة، وتعدّ مواجهة دبا مع الفجيرة ديربي إمارة الفجيرة، وغالباً ما يظهر بمستويات فنية عالية، حيث يتطلع النواخذة إلى نتيجة الفوز التي تبقيه في المنافسة بقوة، بينما يبحث الفجيرة عن نتيجة إيجابية لمصالحة جمهوره بعد الخسارة الأخيرة أمام يونايتد بملعبه (5-3). بالمقابل، يدرك الظفرة أهمية الفوز الذي يمكن أن يعيده لمركز الصدارة في مواجهة صعبة أمام حتا الذي يقدم مباريات قوية، عندما يلعب بملعبه وأمام جمهوره، كما يتطلع الظفرة للحفاظ على سجله خالياً من الخسارات.