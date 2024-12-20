الامارات | الكويت تسعى لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، عبدالرحمن بداح المطيري، أمس، إن بلاده تسعى لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم.

وقال المطيري، وهو أيضاً رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج (خليجي 26)، للصحافيين خلال افتتاحه المركز الإعلامي للبطولة: «لدينا الرغبة في استضافة كأس آسيا».

وقالت صحيفة «الجريدة» الكويتية، إن الاتحاد المحلي لكرة القدم تقدم بطلب للاتحاد الآسيوي للعبة لتنظيم كأس آسيا 2031.

وأضاف المطيري أن الكويت لديها استراتيجية لاستضافة 45 بطولة عالمية خلال أربع سنوات.

ويتربّع منتخب الكويت على صدارة الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج في تاريخ البطولة بإجمالي 10 مرات، أولها في عام 1970 وآخرها في 2010، قبل نحو 15 عاماً من الآن.