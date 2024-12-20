الامارات | 15 لاعباً في صفوف «الأبيض» يظهرون للمرة الأولى في كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة المنتخب الوطني الأول المشارك في كأس الخليج العربي لكرة القدم رقم 26 «خليجي 26»، التي تنطلق غداً في الكويت، تغييرات كبيرة عن تلك التي شاركت في البطولة الماضية التي أقيمت في العراق عام 2023، إذ ركّز مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، على العناصر الشابة على حساب الحرس القديم، وقام بعملية إحلال وإبدال كبيرة في صفوف المنتخب منذ توليه المهمة في يوليو من العام الماضي، فيما أبقى على 11 لاعباً فقط من أصل 26 لاعباً شاركوا في النسخة الأخيرة للبطولة الخليجية.

وستشهد «خليجي 26» مشاركة 15 لاعباً للمرة الأولى من أصل 26 لاعباً تم اختيارهم في القائمة الجديدة التي غادرت إلى الكويت أمس بطائرة خاصة، إذ تُعد هذه المشاركة الأولى في كأس الخليج لكل من حمد المقبالي وكوامي كويدو وخميس المنصوري وزايد سلطان وفارس خليل، وعبدالله إدريس ويحيى نادر وماكنزي هانت، وعبدالله حمد وعصام فايز وماركوس مليوني وفهد بدر ولوكاس بيمنتا، وسولومون سوسو وبرنو أوليفيرا.

ويُعد الحارسان المخضرمان علي خصيف وخالد عيسى الأكثر مشاركة في كأس الخليج من بين اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية، إذ تُعد المشاركة الحالية هي السادسة لكل منهما في دورات كأس الخليج، فقد شارك علي خصيف في «خليجي 19 وخليجي 21 وخليجي 22 وخليجي 24 وخليجي 25»، بينما شارك خالد عيسى في «خليجي 21 وخليجي 22 وخليجي 23 وخليجي 24 وخليجي «25».

وتستمر «خليجي 26» حتى الثالث من يناير المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات: الإمارات والكويت وقطر وعُمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: العراق حامل اللقب، والسعودية والبحرين واليمن.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في «خليجي 26» بالكويت 26 لاعباً هم: خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، ومحمد العطاس وكوامي كانيدو وخليفة الحمادي، وخميس المنصوري وزايد سلطان وخالد الظنحاني، وفارس خليل وعبدالله إدريس ولوكاس بيمنتا، وماجد راشد ويحيى نادر وماكنزي هانت، وعبدالله حمد وطحنون الزعابي وعصام فايز، وماركوس ميلوني ويحيى الغساني وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما وفهد بدر وسولومون سوسو، وبرونو أوليفيرا وكايو كانيدو.

فيما ضمت قائمة المنتخب في «خليجي 25»، التي أقيمت العام الماضي في العراق، كلاً من: خالد عيسى وعلي خصيف وخالد السناني، وشاهين عبدالرحمن وخليفة الحمادي ووليد عباس، وخالد الهاشمي وعبدالسلام محمد وحسن المحرمي، وخالد الظنحاني وعبدالعزيز هيكل وأحمد جميل، وماجد راشد وعبدالله رمضان وماجد حسن، وفلاح وليد وخالد البلوشي وحسين مهدي، ومحمد عبدالباسط وعلي صالح وطحنون الزعابي، وفابيو دي ليما وحارب عبدالله ويحيى الغساني، وكايو كانيدو وسيباستيان تيغالي.

وضمت قائمة منتخب الإمارات في «خليجي 24» التي أقيمت في قطر عام 2019، كلاً من: علي خصيف وخليفة الحمادي وعبدالله رمضان وخالد عيسى وعلي صالح وسالم راشد وخلفان مبارك، وعلي مبخوت وحمدان الكمالي وماجد سرور وشاهين عبدالرحمن وطارق أحمد وجاسم يعقوب وزايد العامري ومحمد العطاس، وأحمد برمان وبندر الأحبابي ومحمد صالح برغش ومحمد حسن الشامسي، وعادل الحوسني والحسن صالح وأحمد خليل وإسماعيل الحمادي وعمر عبدالرحمن، ووليد حسين ومحمد مرزوق ويوسف جابر وخليل الحمادي.

وعلى صعيد «خليجي 23» التي أقيمت في الكويت عام 2017، فقد ضمت القائمة النهائية للمنتخب 23 لاعباً هم: فارس جمعة ومحمد فوزي وعلي مبخوت وأحمد الهاشمي وخميس إسماعيل، ومحمد مرزوق وإسماعيل الحمادي وخالد عيسى ومحمد أحمد وإسماعيل أحمد ومهند سالم، ومحمد عبدالرحمن وأحمد برمان وعمر عبدالرحمن وريان يسلم وخليفة مبارك ومحمود خميس، ومحمد حسن الشامسي ومحمد برغش المنهالي وسالم العزيزي وعلي سالمين، وسلطان المنذري وأحمد مال الله فيروز.

فيما ضمت قائمة المنتخب التي شاركت في «خليجي 22» التي أقيمت في السعودية عام 2014، 24 لاعباً هم: عبدالعزيز هيكل وعبدالعزيز صنقور ووليد عباس وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل وماجد حسن، وحبيب الفردان وعامر عبدالرحمن وعلي خصيف وخميس إسماعيل وعلي مبخوت، وخالد عيسى وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد ومحمد فوزي ومهند العنزي وعمر عبدالرحمن، ومحمد عبدالرحمن وراشد عيسى وعامر عمر وإسماعيل مطر ومحمد يوسف، ويوسف سعيد وعلي العامري.

وفي «خليج 21» التي أقيمت في البحرين في 2013 وفازت بها الإمارات، ضمت قائمة المنتخب الوطني 23 لاعباً هم: علي خصيف وخالد عيسى وداوود سليمان وعبدالعزيز هيكل وعبدالعزيز صنقور وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل وماجد حسن ومحمد فوزي وعامر عبدالرحمن وحبوش صالح وعلي العامري، وعبدالله موسى وخميس إسماعيل وعلي مبخوت ووليد عباس ومحمد أحمد، ومهند العنزي وعمر عبدالرحمن وحبيب الفردان، وحمدان الكمالي وسعيد الكثيري وإسماعيل مطر.

وضمت التشكيلة النهائية لمنتخب الإمارات التي شاركت في «خليجي 20» التي أقيمت للمرة الأولى في اليمن عام 2010، كلاً من ماجد ناصر وماهر جاسم وسعيد الكاس وراشد عيسى وعبيد الطويلة، وإسماعيل الحمادي وأحمد خميس ومحمود الماس وخالد سبيل وسبيت خاطر وسلطان برغش، وأحمد جمعة وفوزي فايز وسيف محمد وفارس جمعة ومسلم فايز، وعلي الوهيبي ومحمد عبدالرحمن وعبدالعزيز فايز ويوسف جابر، وفهد فريش وسلطان الغافري ووليد عباس وعامر مبارك.

وعلى صعيد مشاركة المنتخب في «خليجي 19» التي أقيمت في عُمان عام 2009، فقد ضمت القائمة كلاً من: ماجد ناصر وعبيد الطويلة ومحمد قاسم وعادل عبدالعزيز، وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل وعلي خصيف وخالد سبيل وصالح عبيد وأحمد مبارك، وحيدر آلو علي وحمدان الكمالي وعبدالرحيم جمعة، ومحمود خميس وإسماعيل مطر ومحمد الشحي وفارس جمعة ومهند العنزي ومحمد فايز، وعبدالله مال الله وأحمد معضد وعلي الوهيبي، ووليد عباس ونواف مبارك وعامر مبارك ومحمد إبراهيم.

. الحارسان المخضرمان علي خصيف وخالد عيسى الأكثر مشاركة في كأس الخليج من بين اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية.