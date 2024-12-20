الامارات | «الشراعية 22 قدماً» تُبحر من شواطئ جميرا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ جميرا في دبي، عصر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية، تجمع ما يزيد على 40 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ضمن الجولة الثانية من بطولة دبي.

وقال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منظم الحدث، في بيان صحافي، إن السباق يأخذ أهمية كبيرة كونه يجمع الجيل الصاعد من أهل البحر، حيث سيشتد التنافس بين المشاركين على لقبي فئتين، الأولى الشباب والثانية الناشئين، وكذلك المراكز الأولى في سباق اليوم من أجل المنافسة على صدارة الترتيب العام مع ختام سباقات هذه الفئة في الموسم 2024-2025.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كل الترتيبات لإنجاح التظاهرة، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث سيقام السباق أمام شواطئ جميرا بين معالم وواجهة دبي البحرية بالقرب من جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب، لمسافة تزيد على خمسة أميال بحرية من مكان الانطلاقة وحتى خط النهاية، حيث سيتم وضع المسار حسب حالة البحر وسرعات واتجاه الرياح.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظّم، في سبتمبر الماضي، منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في افتتاح سباقات الموسم الرياضي البحري 2024-2025، وقد حقق السباق نجاحاً كبيراً بمشاركة 50 قارباً، أبحرت في المكان نفسه أمام شواطئ جميرا، وتنافست على لقبَي فئتَي الشباب والناشئين.

وشهد سباق الجولة الأولى فوز القارب «حشيم 81» التابع لشركة الفتان لصناعة السفن، وبقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب فئة الشباب تحت 21 سنة، بينما ظفر بلقب فئة الناشئين تحت 16 سنة القارب «سراب 67»، لمالكه محمد سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة سلطان محمد سلطان.