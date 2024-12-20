الامارات | «الأولمبية» تشارك في «عمومية التضامن الإسلامي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، في اجتماع الجمعية العمومية الـ13 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الذي عقد في العاصمة الألبانية تيرانا، وشهد مناقشة تقارير عدة، من أبرزها دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض العام المقبل.

ومثّل وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، نبيل عاشور، والمدير التنفيذي للجنة، محمد بن درويش.

وترأس رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاجتماع بحضور وزير التعليم والرياضة في جمهورية ألبانيا، أوغيرتا ماناستيرليو، ورؤساء وممثلي اللجان الأولمبية بالدول الإسلامية، وقال الفيصل إنه سيتم الاحتفال خلال العام المقبل 2025 على أرض المملكة العربية السعودية بمرور 20 عاماً على إطلاق أول دورة ألعاب إسلامية، وذلك خلال استضافة الرياض الدورة السادسة من البطولة.

من جهته، استعرض نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ملف استضافة السعودية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي تستضيفها الرياض نوفمبر 2025، وكشف عن عدد الألعاب المدرجة في الدورة التي اشتملت على 19 رياضة، منها ثلاث ألعاب بارالمبية، تقام منافساتها في أربع منشآت.

وأقرت الجمعية في اجتماعها تقرير الأمانة العامة للاتحاد 2023-2024، وملف استضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي السابعة 2029، والتقارير المالية والإدارية، إضافة لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد.

وأهدى وفد اللجنة الأولمبية الوطنية درعاً تذكارية إلى اللجنة الأولمبية الألبانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وفتح قنوات جديدة للتواصل والعمل المشترك مع اللجان الأولمبية في مختلف دول العالم.