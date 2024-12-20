الامارات | 3 مباريات في افتتاح إياب تمهيدي دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح، مساء اليوم، مرحلة إياب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لكرة السلة بإقامة ثلاث مباريات، تنطلق الأولى في تمام الساعة السادسة بلقاء شباب الأهلي ومستضيفه الجزيرة، وتتبع في الساعة السابعة بحلول البطائح ضيفاً على الشارقة، ثم لقاء الظفرة والنصر الذي يقام في الثامنة على صالة نادي الجزيرة. وتستكمل الجولة، غداً، بلقاء الوصل مع الوحدة الساعة الخامسة عصراً على صالة نادي بني ياس.

وتطمح أندية الشارقة وشباب الأهلي والنصر، المتشاركة في الصدارة برصيد 13 نقطة لكل منها، إلى تحقيق انتصار جديد يتيح لها البقاء في المركز الأول، وتبدو مهمة «فرسان السلة» سهلة في تكرار تفوقه على الجزيرة بعد فوزه ذهاباً (124-52).

بدوره، يتطلع النصر من بوابة الظفرة لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعرّض «العميد» في ختام مرحلة الذهاب، منتصف الشهر الجاري، للخسارة الوحيدة في دوري الموسم الحالي، وجاءت أمام شباب الأهلي بنتيجة (82-99).

وعلى الطرف الآخر، تبدو مهمة الظفرة، المتشارك في المركز الخامس مع الوصل والوحدة برصيد تسع نقاط لكل منها، صعبة أمام النصر، في ظل الفوارق الفنية التي قادت «العميد» للفوز على الظفرة ذهاباً بنتيجة عريضة (118-88).

وفي أقوى مباريات الجولة، يدرك الشارقة أهمية تكرار فوزه ذهاباً على البطائح بنتيجة (95-74)، إلا أن مهمة «الملك» لن تكون سهلة في ظل تطلعات مشروعة للبطائح صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة، في البحث عن انتصار يدخله دائرة المنافسة مع ثلاثي الصدارة.

ويدخل فريقا الوصل والوحدة مباراتهما بطموحات مشتركة لحصد انتصارهما الثالث بالدوري الذي يمنح الفائز الارتقاء إلى النقطة 11، وتبدو حظوظ «الإمبراطور» المتسلح بعاملي الأرض والجمهور قوية في تكرار فوزه ذهاباً بنتيجة (88-61).