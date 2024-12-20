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الامارات | كاساس يُعلن قائمة العراق في «خليجي 26»

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بغداد - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، أمس، القائمة النهائية لخوض منافسات (خليجي 26)، التي تستضيفها الكويت بداية من غدٍ، وضمت القائمة 26 لاعباً، هم: محمد حسن وكميل سعد وجلال حسن، وزيد تحسين وريبين سولاقا وعلي عدنان، وأحمد يحيى ومناف يونس وعلي فائز، وآدم طالب وأحمد مكنزي ومصطفى سعدون ومهند جعاز، وإبراهيم بايش وعلي جاسم وزيدان إقبال، وأمير العماري وأمجد عطوان ويوسف أمين، وبيتر كوركيس ولوكاس شليمون وأحمد ياسين، وماركو فرج وعلي يوسف ومهند علي، وأيمن حسين وأمين الحموي.. ويلعب العراق حامل لقب البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جوار والبحرين واليمن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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