شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم ،الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها أمس ضمن برنامج التدريبات الذي حدده الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.



ويواصل المارد الأحمر تدريباته اليومية على ملاعب النادي بمدينة نصر ضمن استعدادات الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها السادسة من مساء بعد غد ، الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وافتتح الأهلى مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى (0-0) خارج الديار.



وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري ، وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 .