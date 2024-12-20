شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: لم افقد الأمل فى العودة للأهلى وبعض البنود منعت انتقالى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق البنك الأهلى أنه على أمل دائما ولم يفقده من العودة مرة أخرى للنادى الأهلى والفريق الأحمر مستقبلا.

وأوضح أحمد ياسر ريان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، قائلًا: "دائما كان هناك تفاوض من قبل مسئولى نادى الزمالك، ولكن هناك بند فى عقدى من قبل الأهلى مع سيراميكا لديهم الحق فى العودة للفريق الأحمر، والإنتقال إلى أحدهم إلا بموافقة القلعة الحمراء".

وأشار إلى أنه يربطه علاقة قوية بحسام غالى عضو مجلس إدارة الأهلى، ولم ينسى أبدًا أحد المواقف بينهم اثناء تواجدهم بفريق الجونة.

وأختتم أحمد ياسر ريان بأن والده لم يعلم شىء عنه أبدًا، والقرارات التى اتخذها لم يعلم بيها شىء.