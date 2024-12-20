شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق إيهاب جلال يفوز على ميمي الشربيني 4-3 بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري، على نظيره ميمي الشربيني بقيادة طارق السيد، برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاستكشاف المواهب، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وحل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.