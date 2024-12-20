شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. سيف الجزيرى: على معلول أسطورة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد التونسي سيف الجزيري، مهاجم الزمالك بتجربة برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاستكشاف المواهب، وقال سيف الدين الجزيري: تجربة كابيتانو مصر ممتازة وتمنيت لو كان في برنامج زي كدة وأنا صغير لأشارك فيه، علاقتي ممتازة بكل اللاعبين التوانسة في الدوري المصري، ونتقابل مع بعض، وعلي معلول أسطورة الأهلي وأفريقيا أيضاً وعلاقتي به ممتازة.

أضاف: كل مدافعي الدوري بعمل لهم حساب وأذاكرهم كلهم، وأحترمهم جميعاً، وأتحدث اللهجة المصرية نص نص، وقلت أنني أقوى هالاند لأنني مررت بظروف أصعب منه.

أكمل: ناصر منسي طيب جداً ونلعب في فريق واحد وهدفنا واحد.

وتقام اليوم مباراة مثيرة بين فريقي، إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري، وميمي الشربيني بقيادة طارق السيد.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.