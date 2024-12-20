شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباريات الجمعة فى بطولة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن حكام مباريات غدا الجمعة في الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري.

ولُعبت 3 مواجهات مثيرة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، انتهت واحدة بالفوز، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وافتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

كما انتهت مباراة المصري وحرس الحدود في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي.

وحقق فريق بتروجيت الفوز الأول له في الدوري، وذلك على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

مواعيد مباريات الجمعة في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الجونة ضد إنبى..5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة

مودرن سبورت ضد البنك الأهلى..5 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء - ستاد حرس الحدود

وجاءت الحكام كالتالي

حكام مباراة الجونة ضد إنبي

حكام مباراة مودرن سبورت ضد البنك الأهلى

حكام مباراة فاركو ضد زد إف سي