شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. الحضرى عن سيف الجزيرى: بيسرق الأهداف وميقدرش يسجل فيا والان مع تفاصيل الخبر

أثنى عصام الحضري، المدير الفني لفريق إيهاب جلال ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على مهارة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك.

وقال الحضري متحدثاً عن الجزيري: مهاجم كبير في الزمالك ومنتخب تونس، وبيعرف يسرق أي كرة ويسجل أهداف، وكان نفسي يلعب قدامي لكن مكانش هيسجل فيا.

وقال سيف الدين الجزيري: أجواء عظيمة وممتازة، وكنت أتمنى أكون هنا وأنا صغير، وسعيد بالتواجد هنا وأنصح اللاعبين أنكم هنا لتتعلموا وتكونوا في أعلى المستويات.

وتقام اليوم مباراة مثيرة بين فريقي، إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري، وميمي الشربيني بقيادة طارق السيد.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.