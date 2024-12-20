شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 19 – 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 – 12 – 2024 فى مقدمتها ، رابطة الأندية تبدأ تحركاتها لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباريات الدوري

الزمالك يتعادل مع سيراميكا 1-1 فى دورى Nile.. فيديو

تعادل الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

رابطة الأندية تبدأ تحركاتها لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباريات الدوري

بدأت رابطة الأندية المحترفة ، تحركاتها الجادة للسماح بحضور الجماهير بكامل طاقتهم في مباريات الدوري المصري الممتاز، بناء على الوعود التي قدمها مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه فى شهر ديسمبر

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية عن شهر ديسمبر الجارى، فى ختام عام 2024، حيث احتل منتخب مصر المركز الـ33 فى تصنيف فيفا اليوم الخميس، وهو نفس المركز الذى احتله فى آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضى.

الأهلى يحدد غداً مصير عمر كمال من دخول قائمة مباراة بلوزداد بدوري الأبطال

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة على هامش مران غداً، الجمعة، مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفرييق وعمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق من أجل حسم مصير اللاعب من قائمة مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

مصطفى شوبير يقترب من دخول قائمة الأهلي لمباراة بلوزداد بدوري الأبطال

اقترب مصطفى شوبير حارس الأهلى من العودة لقائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

المصري يتعادل سلبياً مع حرس الحدود ويحافظ على قمة الدوري

انتهت المصري وحرس الحدود في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي.

بتروجيت يهزم طلائع الجيش ويحقق أول انتصار في بطولة الدوري.. فيديو

حقق فريق بتروجيت الفوز الأول له في الدوري، وذلك على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".