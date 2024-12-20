شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش لتراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويغيب دونجا عن صفوف الزمالك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا بالدوري المصري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب مواجهة سيراميكا التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط .