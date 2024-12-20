شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل أحمد رمزى ضيفاً على برنامج كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

استضاف برنامج المواهب، كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أحمد رمزي، الممثل وصانع المحتوى الكوميدي عبر السوشيال ميديا، في فقرة ترفيهية للاعبي البرنامج.

وخلال استضافته قال أحمد رمزي: كنت أشاهد أشقائي يلعبون الكرة وكنت أتمنى أن أكون مثلهم لكنني ركزت في الدراسة، ولو كان هناك برنامج مثل كابيتانو مصر عندما كنت في سن صغير كنت سأقدم، وأنصح اللاعبين بأن يصدقوا حلمهم.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.