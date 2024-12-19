الامارات | رابطة مشجعي المنتخب تغادر إلى الكويت اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر إلى الكويت، ظهر اليوم، عبر مطار دبي الدولي عدد من أعضاء رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم لمؤازرة «الأبيض» في كأس الخليج العربي «خليجي 26»، التي تنطلق في الكويت غداً وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل، حيث يأتي سفر رابطة المشجعين في إطار التسهيلات التي يقدمها اتحاد الكرة للجمهور بهدف ضمان وجود أكبر عدد من المشجعين للوقوف خلف المنتخب والوجود بكثافة في مدرجات البطولة، إذ يلعب المنتحب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وقطر وعمان.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن تشكيل فريق عمل لمتابعة شؤون الجماهير وتقديم التسهيلات اللازمة لهم طوال أيام البطولة، علماً أن اتحاد الكرة كان قد أعلن أيضاً من قبل توفير 2000 تذكرة للجمهور الإماراتي في مباراة المنتخب المقررة أمام قطر غداً السبت، في افتتاح مباريات «الأبيض» في البطولة الخليجية.

من جانب آخر، ذكر اتحاد كرة القدم عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن سفارة الإمارات في الكويت بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم تقدم عروضاً وتسهيلات لجميع مشجعي المنتخب القادمين إلى الكويت، لحضور مباريات «خليجي 26».

وتشمل التسهيلات المقدمة توفير باقة تشمل الإقامة في الفندق وخدمات النقل من لحظة الوصول إلى المطار، مع تأمين المواصلات بين الفندق والملاعب ذهاباً وإياباً.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد غادرت إلى الكويت أمس، على متن طائرة خاصة للمشاركة في البطولة.

وتضم بعثة المنتخب 26 لاعباً، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويستعد مطار الكويت الدولي لاستقبال نحو 30 ألف مشجع لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ26، بخلاف الرحلات التي ستصل عبر البر.

وأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة، عبدالله الراجحي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات العاملة في المطار واللجنة المنظمة لـ«خليجي 26»، لتسهيل عملية دخول المشجعين من الدول الخليجية الشقيقة لحضور البطولة التي ستنطلق غداً.

وقال: «وضعنا خططاً شاملة لضمان انسيابية الحركة، وتقديم الدعم اللازم للزوار، وتسهيل جميع الإجراءات».

وأضاف: «وفّرنا فرق عمل متخصصة لضمان تجربة مريحة وآمنة لجميع المشجعين القادمين لحضور الفعاليات، مع وصول رحلات إضافية على مدار أيام البطولة، دون الرحلات المجدولة الاعتيادية خلال هذه الفترة من السنة».

وأشار: «نتوقّع وصول 75 رحلة إضافية من كل الدول الخليجية والعراق، إضافة إلى رحلات جديدة في الأدوار المتقدمة من البطولة، لاسيما الدورين نصف النهائي والنهائي».