شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك ضد سيراميكا فى الدورى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق الزمالك بالتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

وجاء تشكيل الزمالك في الظهور الأول للمدرب السويسري جروس: "حراسة المرمى : محمد عواد، والدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك، وفي الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو".

وجاء تشكيل سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي، وفي الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج، والهجوم: فخري لاكاي".

وقاد الزمالك خلال المباراة السويسرى كريستيان جروس في الظهور الأول له مع الفريق الأبيض، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الأيام الماضية.