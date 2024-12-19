شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 هزائم.. سيراميكا يحصد أول نقطة من الزمالك فى تاريخ الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق سيراميكا أول نقطة من الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين بالتعادل معه بهدف لمثله اليوم ، الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وسبق أن تواجه الفريقان في 9 لقاءات لم يتذوق خلالها سيراميكا طعم النتيجة الإيجابية، حيث خسر الـ9 مواجهات السابقة والتي كان آخرها قبل لقاء اليوم، الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل سيراميكا 7 أهداف، فيما استقبل الفريق 20 هدفا.

وتعادل فريق الزمالك أمام نظيره سيراميكا، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة، عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.