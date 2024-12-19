شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع سيراميكا 1-1 فى دورى Nile.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجوم من لاعبى سيراميكا على مرمى الزمالك لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية،ونجح زلاكة في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة قبل أن يٌلغى بداعى التسلل.

وفى الدقيقة 13 تلقى إسلام عيسى لاعب سيراميكا تمريرة رائعة من زميله محمد عادل نجح من خلالها فى تسجيل الهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك.

حاول الزمالك الضغط على سيراميكا مستغلاً انطلاقات زيزو وشلبي وميشالاك في الخط الأمامى من أجل إدارك التعادل،وفى الدقيقة 19 أطلق ميشالاك عرضية سجل منها محمد عادل لاعب سيراميكا هدفاً بالخطأ في مرماه.

الشوط الثانى

دفع السويسري كريستيان جروس بمحمد شحاتة بدلا من ميشالاك مع عودة أحمد زيزو إلى مركزه لتنشيط الخط الأمامي،وحاول الفريق الأبيض تسجيل هدف التقدم من خلال الزيادة العددية لشلبي والجزيري في الخط الأمامي ولكن دون جدوى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لنبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في الدقيقة 56 بعد تدخله القوي تجاه حسين السيد لاعب سيراميكا.



جمهور نادى الزمالك الشوط الثانى



عمر جابر



لاعبى سيراميكا الشوط الثانى



مباراة الزمالك وسيراميكا



نهاية مباراة لزمالك وسيراميكا

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.