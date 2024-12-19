شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر بعد تغيير مجلس إدارة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر أول مباراة رسمية أمام إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية عن شهر ديسمبر الجارى، فى ختام عام 2024، حيث احتل منتخب مصر المركز الـ33 فى تصنيف فيفا اليوم الخميس، وهو نفس المركز الذى احتله فى آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضى.

وجاء منتخب مصر فى المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولى عن قارة أفريقيا، محافظًا على مراكزه مختتماً مشواره عن عام 2024 بأفضل شكل ممكن.

وشارك منتخب مصر فى مباراتين رسميتين، حيث حقق التعادل أمام كاب فيردى وبتسوانا ليحافظ على مركزه فى التصنيف للشهر الثانى على التوالى.

وحافظ منتخب المغرب على صدارة تصنيف المنتخبات العربية، حيث احتل المركز الأول أفريقيا والـ14 عالميا، فيما جاء منتخب مصر فى المركز الثانى عربيا.