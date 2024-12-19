شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله من المشاركة مع الأهلي أمام بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية ثنائى الفريق ياسر إبراهيم والمغربى يحيى عطية الله لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا ، مُشيراً إلى أن الثنائى تماثل من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة باتشوكا المكسيكى السبت الماضى فى نصف نهائى كأس الإنتر كونتيننتال التى خسرها الأحمر 5-6 بركلات الترجيح.

واشتكى ياسر إبراهيم من إجهاد عضلى عقب مباراة باتشوكا، فيما عانى يحيى من إجهاد فى العضلة الخلفية ، ودارت شكوك حول جاهزية الثنائى لمواجهة بطل الجزائر.

ويلتقى الأهلى مع شباب بلوزداد فى السادسة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.