شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط وسيراميكا يحافظ على التعادل 1-1 بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وسيراميكا المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابى 1-1.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجوم من لاعبى سيراميكا على مرمى الزمالك لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية،ونجح زلاكة في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة قبل أن يٌلغى بداعى التسلل.

وفى الدقيقة 13 تلقى إسلام عيسى لاعب سيراميكا تمريرة رائعة من زميله محمد عادل نجح من خلالها فى تسجيل الهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك.

حاول الزمالك الضغط على سيراميكا مستغلاً انطلاقات زيزو وشلبي وميشالاك في الخط الأمامى من أجل إدارك التعادل،وفى الدقيقة 19 أطلق ميشالاك عرضية سجل منها محمد عادل لاعب سيراميكا هدفاً بالخطأ في مرماه.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ويحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد ولم يتعادل في أي مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 4 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مثلها.