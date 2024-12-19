الزمالك يتعادل مع سيراميكا بهدف من نيران صديقة (1 - 1)

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تعادل فريق الزمالك أمام نظيره سيراميكا، بهدف من نيران صديقة في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وسجل محمد عادل لاعب سيراميكا هدف الزمالك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 من زمن اللقاء، عبر عرضية قوية من البولندى ميتشالاك يخطئ تقديرها ويضع الكرة فى الشباك ليدرك التعادل للمنافس.



أحمد فتوح



أول ظهور لجروس فى الولاية الثانية مع الزمالك



مصطفى شلبى مباراة الزمالك وسيراميكا

يخوض الزمالك المباراة في المركز الثانى بوصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.

في المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

وجاء تشكيل الزمالك في الظهور الأول للمدرب السويسري جروس: "حراسة المرمى : محمد عواد، والدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك، وفي الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

وجاء تشكيل سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي، وفي الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج، والهجوم: فخري لاكاي".

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان".

ويقود الزمالك خلال المباراة السويسرى كريستيان جروس في الظهور الأول له مع الفريق الأبيض، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الأيام الماضية.

وتٌعد عودة جروس لقيادة الفريق هي الولاية الثانية له حيث سبق وقاد الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018- 2019، والكأس السعودى المصرى.

وتعد مباراة اليوم، العاشرة التي تجمع سيراميكا بالزمالك، حيث سبق أن تواجه الفريقان في 9 لقاءات لم يتذوق خلالها سيراميكا طعم النتيجة الإيجابية، حيث خسر الـ9 مواجهات السابقة والتي كان آخرها الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل سيراميكا 7 أهداف، فيما استقبل الفريق 20 هدفا



سيراميكا والزمالك



ظهور جروس مع الزمالك خلال الولاية الثانية