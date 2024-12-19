شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رضا السيد في حراسة مرمى إنبى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق إنبى على استمرار رضا السيد في مركز حراسة المرمى في مباراة الجونة المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وقدم رضا السيد مستويات جيدة خلال المباريات الماضية مع الفريق البترولى ليضطر الجهاز الفني على تثبيت اللاعب في مركز حراسة المرمى على حساب الحارس الشاب عبد الرحمن سمير "بودي".

وكانت إدارة نادي إنبي أصدرت بيانا تعلن فيه الموافقة على طلب تأجيل مباراتها أمام الأهلي في كأس الرابطة.

وجاء نص بيان نادي إنبي كالتالي:

رغم حرص إدارة نادي إنبي في الحفاظ على ثبات المعايير التنظيمية للمسابقات الرياضية والالتزام بالضوابط المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات، بما في ذلك الحالات التي تتطلب التأجيل بسبب المشاركات الدولية، ورغم عدم توافر أي من هذه الحالات التي تستوجب تأجيل مباراة نادي إنبي والنادي الأهلي ضمن بطولة كأس الرابطة والتى كان مقرر إقامتها يوم ق 10 ديسمبر .

لكن إدارة نادي إنبي قررت الموافقة على تأجيل المباراة لما يأتي: 1 - حرصا من إدارة النادى على دعم مشاركة جميع الأندية في بطولة كأس الرابطة، وتقديرا لرغبة النادي الأهلي في المشاركة بالبطولة رغم أن شروط التأجيل لا تنطبق على مواعيد هذه المباريات وفقاً للمادة (34/1) من لائحة بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" وهي ثلاثة أيام قبل المباراة، والمادة (19/1) الخاصة بلائحة كأس الرابطة وهى يومان راحة قبل المباراة.

2- تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره العريقة وإيمانا بالدور الكبير الذي يقوم به كممثل للكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية وما يتحمله من ضغوط نتيجة المشاركات المتعددة.

وتؤكد إدارة نادي إنبي أن هذا القرارات تأتى انطلاقا من مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والسعى دائما لدعم استقرار المسابقات الرياضية، بما يخدم كرة القدم المصرية ويعزز روح التنافس الشريف بين الأندية.