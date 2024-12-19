شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يعد حسام حسن بتوفير متطلباته للمنتخب الوطنى فى المعسكرات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، في محادثاته مع مجلس الإدارة الجديد على التزامه بتلبية كافة الطلبات التي قدمها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك لضمان نجاح مهمة المنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد أبو ريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيبذل قصارى جهده لتوفير كل ما يحتاجه الجهاز الفني من إمكانيات مادية ولوجستية، وذلك من أجل تهيئة بيئة مثالية للاعبين للتركيز على التدريب وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويعقد هاني أبو ريدة الفائز في انتخابات اتحاد الكرة، بالتزكية جلسة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الأيام المقبلة، لحسم مصير وتفاصيل معسكر منتخب مصر القادم.

منتخب مصر سيخوض أول مباراة رسمية أمام إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية عن شهر ديسمبر الجارى، فى ختام عام 2024، حيث احتل منتخب مصر المركز الـ33 فى تصنيف فيفا اليوم الخميس، وهو نفس المركز الذى احتله فى آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضى.

وجاء منتخب مصر فى المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولى عن قارة أفريقيا، محافظًا على مراكزه مختتماً مشواره عن عام 2024 بأفضل شكل ممكن.

وشارك منتخب مصر فى مباراتين رسميتين، حيث حقق التعادل أمام كاب فيردى وبتسوانا ليحافظ على مركزه فى التصنيف للشهر الثانى على التوالى.

وحافظ منتخب المغرب على صدارة تصنيف المنتخبات العربية، حيث احتل المركز الأول أفريقيا والـ14 عالميا، فيما جاء منتخب مصر فى المركز الثانى عربيا.