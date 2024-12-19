شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا.. ميشالاك يقود الهجوم وناصر ماهر دكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 19 ديسمبر 2024 07:08 م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا ، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.
خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.
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