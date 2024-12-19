شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل سلبياً مع حرس الحدود ويحافظ على قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المصري وحرس الحدود في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي.

ورفع المصري رصيده في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري إلى 11 نقطة، كما رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى نقطتين ليستمر في المركز الأخير بالدوري.

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري في مواجهة الحدود، كل من محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، سامادو أتدجيكو ، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي .

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، حسن علي ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: محمد سيحا لحراسة المرمى ، ابراهيم عبد الحكيم ، كواسي ايسو ، تريزور ، حازم العسكري لخط الدفاع ، محمد مجلي، محمد الدغيمي ، ايزي ايميكا كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمود ممدوح ، فوزي الحناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عبد الرحمن جودة.

وعلى مقاعد البدلاء محمود الزنفلي ، اسلام أبو سليمة ، محمد مصطفي، محمد أشرف روقة ، عبد الله عبيد ، عمر سافيولا ، ويليامز، محمود أبو جودة ، داميلولا ايمانويل.

الشوط الأول:

بدأ المصري المباراة بضغط هجومي باحثاً عن هدف مبكر لتسهيل اللقاء، دون وجود خطورة حقيقية أو فرص محققة للفريق البورسعيدي على مرمى الحدود.

في الدقيقة 36 وجه خالد الغندور لاعب المصري تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت فوق العارضة إلى ركلة مرمى لصالح حرس الحدود.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، وأهدر أحمد القرموطي لاعب المصري أخطر فرصة للمصري، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة جزاء الحدود خارج المرمى في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 49 أطلق إبراهيم محمد حكم اللقاء، صافرة نهاية الشوط الأول بين المصري وحرس الحدود بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني:

شهد الشوط الثاني سيطرة شبه كاملة من النادي المصري على مجريات المباراة، خاصة بعدما دفع علي ماهر المدير الفني للمصري، بالقوة الهجومية الضاربة للفريق، بنزول صلاح محسن والتونسي فخر الدين بن يوسف.

في الدقيقة 79 أهدر التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري فرصة محققة للتسجيل، بعدما استقبل كرة من صلاح محسن زميله بالفريق، وضعته في انفراد بمرمى الحدود قبل أن يتألق حارس المرمى في التصدي للكرة.

واحتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة 98 سقط فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري في منطقة جزاء الحدود مطالباً بركلة جزاء، غير أن حكم اللقاء لم يحتسب شئ بعد استشارة الفار.

وفي الدقيقة 100 أطلق إبراهيم محمد حكم اللقاء، صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة، بالتعادل السلبي بين المصري وحرس الحدود.