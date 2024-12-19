شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجيت يهزم طلائع الجيش ويحقق أول انتصار في بطولة الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بتروجيت الفوز الأول له في الدوري، وذلك على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز الفلسطيني بدر موسى هدف اللقاء الوحيد لفريق بتروجيت في الدقيقة 32 من زمن المباراة، عقب الانفراد بمرمى طلائع الجيش وتسديدها بقوة لتسكن الشباك.

بهذة النتيجة يحتل فريق بتروجيت المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 5 نقاط بينما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 7 محتلا المركز الثامن.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة طلائع الجيش المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى ..عمر رضوان.

خط الدفاع ..أحمد متعب - عمرو طارق - محمد فتح الله - أحمد عبد الرحمن.

خط الوسط ..حميد ماو - عماد فتحي - فريد شوقي.

الهجوم ..كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة السيد عيد يضم كل من :

حراسة المرمى ..عمر صلاح.

خط الدفاع ..توفيق محمد - أحمد بحبح - هادي رياض - محمود شديد.

الوسط ..أحمد رضا - رشاد المتولي - حامد حمدان.

الهجوم .. بدر موسى - مصطفى الجمل - جابريل شيكودي.