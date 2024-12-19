شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الإهلى امام شباب بلوزداد في دوري الأبطال يشغل اهتمام ملايين من جماهير النادي الأهلي لأنها أول مباراة بعد مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس الإنتر كونتيننتال.

موعد مباراة الاهلى

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلى مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى (0-0) خارج الديار.

الاهلي في المجموعة الثالثة

وينافس الأهلي حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.