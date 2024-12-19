شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبطولة مصر الدولية للجولف للسيدات.. والإسبانية جوليا تحقق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسدل الستار على منافسات بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات والتى اقيمت بالجونة بمشاركة دول اسبانيا وجنوب افريقيا وكندا وقطر وتونس بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتوجت باللقب اللاعبة الإسبانية جوليا جيلما بعد منافسات استمرت على مدار ثلاثة ايام وسجلت فى نهايتها ضربة واحدة تحت المعدل وتلتها فى المركز الثانى لاعبة جنوب افريقيا شارلوت ميلارد وسجلت 3 ضربات فوق المعدل ثم فى الترتيب الثالث التونسية ياسمينا دريس وسجلت 10 ضربات فوق المعدل.

وعقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم توزيع الجوائز بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف المهندس على صبرى وهشام نبيل ممثلا عن الجونة ومدير البطولة طارق عزمى الذين قاموا بتتويج الابطال الفائزين فى بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات وبطولة كأس الراحلة مها السنوسى.

وحصد المركز الاول وكأس الراحلة مها السنوسى الكويتى ، غسان الصالح وتلاه ثانيا كوستا مارمراس وتبعهما ثالثا حامد زينيبو.

ومن جانبه القى عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف المهندس على صبرى كلمة وجه خلالها الشكر الى كل اللاعبات المشاركات فى البطولة واثنى على اداء الجميع ، واشاد على صبرى بمجهودات مدير البطولة طارق عزمى وحكم البطولة ايمان عزمى وكل فريق العمل.

ومن جانبها وجهت اللاعبة الاسبانية چوليا جيلما كل الشكر إلى اتحاد الجولف على التنظيم المتميز مؤكدة سعادتها البالغة أن تتوج بلقب بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات فى اول زيارة لها إلى مصر.