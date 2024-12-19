شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الأسبوع الخامسة من بطولة الدوري العام.

ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.