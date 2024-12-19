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حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 19 ديسمبر 2024 06:36 م

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام سيراميكا.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة.

ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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