شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يجدد الثقة فى حسن عابد مديراً تنفيذياً ..و قمر متحدثا رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تجديد الثقة فى حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة ، كما قرر مجلس الطائرة اختيار ياسر قمر رئيس الاتحاد متحدثاً رسمياً باسم مجلس الإدارة فى كل ما يخص الاتحاد ، بينما تم تشكيل لجنة ادارة التسويق والبث التليفزيونى بعضوية كلا من ، خالد أبو زينة ومنى عبد الكريم ومرفت حسنى ومحمد فرج ومحمود رءوف وحسن عابد .

وجاءت باقى قرارات مجلس ادارة اتحاد الطائرة كالتالى :

قرارات اتحاد الطائرة