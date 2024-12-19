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اتحاد الطائرة يجدد الثقة فى حسن عابد مديراً تنفيذياً ..و قمر متحدثا رسمياً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 19 ديسمبر 2024 06:35 م

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تجديد الثقة فى حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة ، كما قرر مجلس الطائرة اختيار ياسر قمر رئيس الاتحاد متحدثاً رسمياً باسم مجلس الإدارة فى كل ما يخص الاتحاد ، بينما تم تشكيل لجنة ادارة التسويق والبث التليفزيونى بعضوية كلا من ، خالد أبو زينة ومنى عبد الكريم ومرفت حسنى  ومحمد فرج ومحمود رءوف وحسن عابد .

وجاءت باقى قرارات مجلس ادارة اتحاد الطائرة كالتالى :

قرارات اتحاد الطائرة

 

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