شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الأحوال الجوية يؤجل مباريات كرة القدم بالإسكندرية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تأجيل جميع مباريات الفئات العمرية (البراعم والناشئين) ومباريات القسم الرابع المقررة غداً الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2023، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة.

جاء هذا القرار حرصًا على سلامة اللاعبين والحكام، حيث إن سوء الأحوال الجوية قد يؤثر على أداء المباريات ويزيد من خطر الإصابات.

وأكدت منطقة الإسكندرية لكرة القدم أن موعدًا جديدًا لإقامة المباريات المؤجلة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، وذلك فور تحسن الأحوال الجوية.

ودعت المنطقة جميع الأندية واللاعبين إلى التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات الصادرة، مؤكدة على أهمية سلامة الجميع.