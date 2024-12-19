شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل يقود إنبى فنياً لأول مرة فى مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مباراة الجونة المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى المصري الممتاز "دوري Nile" أول ظهور لـ محمد إسماعيل على رأس القيادة الفنية لفريق إنبي.

وكان مجلس إدارة نادى إنبى أعلن عن تولى محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولى فنياً خلفاً لسيد ياسين الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

من جانبه أكد أيمن الشريعي رئيس نادى إنبى على الدعم الكامل من مجلس الإدارة للجهاز الفني وجهازه المعاون، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع لاستعادة أمجاد النادي وظهوره بالشكل القوي والمميز الذي يليق بهويته.

وأضاف الشريعي: "نحن في مرحلة مهمة تتطلب التزامًا كبيرًا من الجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، وأنا واثق أن تكاتف الجميع والعمل الجماعي هو الطريق لتحقيق النجاح والعودة إلى مكانة النادي المرموقة ، مختتماً حديثه بأن تصويب الأخطاء وسرعة اتخاذ القرار هي مسؤولية مجلس الإدارة، ونحن سنعمل جاهدين على توفير كافة الظروف الملائمة لدعم الفريق وتحقيق أهدافنا هذا الموسم".