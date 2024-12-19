شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين المصري وحرس الحدود في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من عمر مباراة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز ( دوري nile ) والتي تجمع المصري بنظيره فريق حرس الحدود على ستاد السويس الجديد.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف

بدأ المصري المباراة بضغط هجومي باحثاً عن هدف مبكر لتسهيل اللقاء، دون وجود خطورة حقيقية أو فرص محققة للفريق البورسعيدي على مرمى الحدود.

في الدقيقة 36 وجه خالد الغندور لاعب المصري تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت فوق العارضة إلى ركلة مرمى لصالح حرس الحدود.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، وأهدر أحمد القرموطي لاعب المصري أخطر فرصة للمصري، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة جزاء الحدود خارج المرمى في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 49 أطلق إبراهيم محمد حكم اللقاء، صافرة نهاية الشوط الأول بين المصري وحرس الحدود بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري في مواجهة الحدود، كل من محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، سامادو أتدجيكو ، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي .

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، حسن علي ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: محمد سيحا لحراسة المرمى ، ابراهيم عبد الحكيم ، كواسي ايسو ، تريزور ، حازم العسكري لخط الدفاع ، محمد مجلي، محمد الدغيمي ، ايزي ايميكا كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمود ممدوح ، فوزي الحناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عبد الرحمن جودة.

وعلى مقاعد البدلاء محمود الزنفلي ، اسلام أبو سليمة ، محمد مصطفي، محمد أشرف روقة ، عبد الله عبيد ، عمر سافيولا ، ويليامز، محمود أبو جودة ، داميلولا ايمانويل.