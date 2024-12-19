شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجيت يتقدم على طلائع الجيش 1-0 فى الشوط الأول بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق بتروجيت على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز الفلسطيني بدر موسى هدف التقدم لفريق بتروجيت في الدقيقة 32 عقب الانفراد بمرمى طلائع الجيش وتسديدها لتسكن الشباك.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من لاعبو بتروجيت في غياب تام من قبل لاعبو طلائع الجيش ، وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة طلائع الجيش المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى ..عمر رضوان.

خط الدفاع ..أحمد متعب - عمرو طارق - محمد فتح الله - أحمد عبد الرحمن.

خط الوسط ..حميد ماو - عماد فتحي - فريد شوقي.

الهجوم ..كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة السيد عيد يضم كل من :

حراسة المرمى ..عمر صلاح.

خط الدفاع ..توفيق محمد - أحمد بحبح - هادي رياض - محمود شديد.

الوسط ..أحمد رضا - رشاد المتولي - حامد حمدان.

الهجوم .. بدر موسى - مصطفى الجمل - جابريل شيكودي.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

بينما ويحتل فريق بتروجت المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري nile برصيد نقطتين، جمعها من التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، سجل لاعبو الفريق البترولى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.