شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ثم تعادل ثم انتصار.. سيناريو مثير فى آخر مواجهة جمعت الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على نشر أهداف آخر مواجهة جمعت بين الزمالك وسيراميكا في الدورى، قبل مواجهة الليلة في الجولة الخامسة من دورى nile.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر "فيس بوك": فيديو لأهداف المباراة الستة معلقا عليه: "تقدم ثم تعادل ثم انتصار.. لنتذكر سيناريو فوز الزمالك على كليوباترا الموسم الماضي في دوري nile".

ويقود الزمالك خلال المباراة السويسرى كريستيان جروس في الظهور الأول له مع الفريق الأبيض، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الأيام الماضية، وتٌعد عودة جروس لقيادة الفريق هي الولاية الثانية له حيث سبق وقاد الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018- 2019، والكأس السعودى المصرى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى في وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة.

في المقابل، طالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه بنسيان خماسية البنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية، والتركيز على حصد النقاط الثلاثة أمام الزمالك، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز خاصة أن الزمالك من المنافسين المباشرين لسيراميكا، وحذر من خطورة مهاجمى الأبيض وفرض رقابة قوية عليهم وعدم ترك المساحات أمامهم.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.