شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مباراة ودية مع فريق سعودى أول الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع أحد الأندية السعودية على خوض مباراة ودية نهاية الشهر الجارى، على أن يتحمل الجانب السعودى كافة التكاليف الخاصة بالسفر.

وتلقى الزمالك عرضا لخوض ودية نهاية الشهر الجارى، الا أنه جارى تعديل موعد اقامتها على ان تقام في الأسبوع الأول من شهر يناير في ظل ارتباط الفريق بمباريات في الدورى والكونفدرالية.

وتم الاتفاق بين الزمالك و الجانب السعودى على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة الودية، ويتبقى موعد اقامتها فقط

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على مبلغ مالى نظير خوض المباراة الودية مع الفريق السعودى والمقرر اقامتها فى أول شهر يناير المقبل.