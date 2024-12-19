شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يسجلون غياب عن الزمالك أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وتقام المباراة بإستاد القاهرة الدولى في أول قيادة فنية لجروس مع الزمالك بالولاية الثانية له في ميت عقبة، حيث تولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز.

ويغيب عن الزمالك في اللقاء عدة لاعبين على رأسهم مصطفى الزنارى ومحمد السيد وأحمد حمدى ومحمود بنتايك، بالإضافة إلى محمد عبد الشافى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وناصر ماهر.

ويعانى بنتايك من الإصابة في مفصل الكتف والترقوة، بينما الزنارى يعانى من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويتم تأهيلهما للعودة في أقرب وقت للمشاركة مع الفريق، وفيما يخص أحمد حمدى، ناصر ماهر وشيكابالا وعبد الشافى فيواصلون التأهيل

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثانى في وصافة ترتيب بطولة الدورى، برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة منها، وفاز الزمالك في أخر مواجهة خاضها الفريق بالدورى أمام نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة