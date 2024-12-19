شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى لـ ”الخليج 365”: إمام عاشور لم يقدم إلا 50% من مستواه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يرى طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، لم يقدم إلا 50% من مستواه مع القلعة الحمراء، عكس ما كان عليه اللاعب مع الزمالك.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لاعب الكرة في الزمالك يظهر بشكل أكبر من الأهلي، وأرى أن إمام في الزمالك كان مهتماً بالكرة فقط، ولكن مع الأهلي أصبحت لديه اهتمامات أخرى وانشغل بالسوشيال ميديا، ولكنه في النهاية لاعب كبير ومن اللاعبين المميزين في مركزه، لكن أرى أن اللاعب المشغول بأمور خارج الكرة حتى رغم الموهبة إذا لم يحافظ عليها لا يكون عمره كبيراً في الملاعب، وأعتقد أنه لم يقدم مع الأهلي إلا 50% من مستواه.

نجح فى وضع اسمه بين كبار النجوم بعدما لعب فى شوارع إمبابة، انتقل بعدها إلى الشرقية للدخان، أحد فرق القسم الثانى ثم انتقل للزمالك فى صفقة لم تكلف خزينة النادى الأبيض كثيرا، إلا أن طارق مصطفى وضع نفسه فى التشكيلة الأساسية للمارد الأبيض منذ قدومه وقاده للحصول على البطولة الأفريقية، و خاض تجربة احتراف فى أندية نوشاتل زاماكس السويسري ثم أنقرة جوجو التركى، قبل أن يعود إلى الدورى المصرى عن طريق قلعة الدراويش، وسجل الهدف التاريخى فى مرمى جنوب أفريقيا فى نهائى 1998 ببوركينا فاسو بالبطولة الأفريقية، التى حصل عليها المنتخب الوطنى بعد فوزه فى النهائى على منتخب الأولاد بهدفين نظيفين.

لم تختلف مسيرته الناجحة كثيراً بعد الاعتزال وتوجهه إلى مجال التدريب، فبعد فترة ناجحة ومميزة مع أندية المغرب، عاد إلى الدوري المصري عبر بوابة البنك الأهلي، لينقذ الفريق من مصير الهبوط في الموسم الماضي، ويصبح من أبرز الفرق في الموسم الجاري التي تجاري القطبين وتنافس على أفضل المراكز في البطولة.