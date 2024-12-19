شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يقترب من دخول قائمة الأهلي لمباراة بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مصطفى شوبير حارس الأهلى من العودة لقائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في مران الأهلي امس ؛ الاربعاء ؛ بشكل تدريجي بعدما تعافى من إصابته الأخيرة التي كانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة البنك الاهلي في الدوري.

وتتجه النية في الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لضم مصطفى شوبير لقائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد حال استمرار مشاركته في التدريبات المقبلة دون آلام.



ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.