شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجوه جديدة على مقاعد المدربين في الجولة الخامسة بالدورى.. جروس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر 4 مدربين لأول مرة خلال مباريات الجولة الخامسة من دورى nile، لقيادة 4 أندية قامت بتغيير المدربين بعد نهاية الجولة الرابعة من الدورى، وهى كل من إنبى وغزل المحلة والزمالك وأخيرا مودرن سبورت.

ونستعرض في التقرير التالى 4 وجوه جديدة في الدورى..

السويسرى جروس



يعد أول الوجوه الجديدة التي ستظهر اليوم هو السويسرى كريستيان جروس الذى تولى الإدارة الفنية للزمالك خلفا للراحل البرتغالى جوزيه جوميز بعدما تلقى عرضا مغريا من الفتح السعودى لقيادته فنيا، ليعلن عن رحيله ودفع الشرط الجزائى للأبيض من أجل خوض هذه التجربة، ليتعاقد الأبيض مع جروس ليظهر لأول مرة اليوم في مباراة الزمالك وسيراميكا.

الفرنسي فرانك دوماس

ثانى الوجوه الجديدة هو الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني الجديد لمودرن سبورت، الذى سيظهر أمام البنك الأهلى، بعد توليه المسئولية خلفا للراحل طلعت يوسف الذى اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق، ليعلن مجلس إدارة مودرن سبورت التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

محمد إسماعيل

ثالث الوجوه الجديدة هو محمد إسماعيل الذى سيقود إنبى من مقعد المدير الفني بعد رحيل السيد ياسين من القيادة الفنية بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الرابعة، وتم إسناد المهمة لمحمد إسماعيل الذى كان يعمل مديرا للكرة فى الجهاز الماضى.

شوقى غريب

آخر الوجوه الجديدة هو شوقى غريب المدير الفني الجديد لغزل المحلة بعدما قدم أحمد عيد عبد الملك اعتذارا لعدم الاستمرار فى القيادة الفنية للفريق بعد الخسارة الكبيرة من الزمالك برباعية نظيفة فى الجولة الرابعة، ليتم تعيين شوقى غريب فى القيادة الفنية للفريق بدلا منه، ونجح فى تقديم أول بضماته بعدما قاد غزل المحلة فى تحقيق الفوز فى كأس رابطة الأندية أمام زد.