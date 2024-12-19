شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة سيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الزمالك وسيراميكا المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، للحكم أمين عمر.

ويعاون أمين عمر كل من: سامى هلهل ووائل شعبان مساعدين، إبراهيم محجوب حكم رابع، محمد الصباحى حكم تقنية الفيديو وهانى خيرى حكم مساعد لتقنية الفيديو.

أرقام الزمالك مع أمين عمر

أدار أمين عمر للزمالك 33 مباراة فى جميع المسابقات قبل مواجهة سيراميكا الليلة، فاز أبناء ميت عقبة فى 24 لقاء وخسر مباراتين أمام أسوان والثانية أمام الأهلى في السوبر المحلى، بينما التعادل في 7 مواجهات.